Экс-главу фонда «Жилище» обвиняют в растрате 13 миллионов рублей

Бывшего исполнительного директора муниципального фонда развития жилищного строительства «Жилище» в югорском Белоярском обвиняют в растрате 13 миллионов рублей. По данному факту уже возбуждено три уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, в процессе расследования было установлено, что чиновник в нарушение условий договоров на строительство трех многоквартирных домов, заключенных с ООО «МПАС-Строй», перевел более 13 миллионов рублей подрядчику, тем самым растратив денежные средства фонда. При этом, по версии следствия, руководитель фонда знал, что «МПАС-Строй» не собирается выполнять договорные обязательства.

В отношении бывшего руководителя фонда возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере».

Расследование уголовных дел контролирует прокуратура города.

Белоярский, Святослав Булгарин

Белоярский. Другие новости 14.02.20

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