В Югре поймали нефтевора-рецидивиста

Полиция Югры задержала очередного злоумышленника, который планировал с помощью врезки воровать углеводороды из нефтепровода.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, сигнал в полицию о несанкционированной врезке поступил от представителя службы безопасности одного из нефтегазодобывающих предприятий.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку. Шланг от врезки он протянул на дачный участок, где планировал сливать и собирать нефтепродукты для дальнейшей реализации. Причем дачный участок подозреваемый приобрел осенью 2019 года специально, чтобы на этой площадке построить систему по хищению нефти.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неработающий житель Когалыма 1964 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ «Попытка совершения кражи из нефтепровода». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Когалым, Святослав Булгарин

Когалым. Другие новости 14.02.20

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