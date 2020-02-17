«ЮТэйр» оштрафовали за отказ везти пассажира рядом с его ребенком

Управление Роспотребнадзора по Югре привлекло сургутскую авиакомпанию «ЮТэйр» к административной ответственности за отказ в бесплатном предоставлении места пассажирам рядом с их детьми, совершавших перелет одним рейсом.

Основанием для привлечения к ответственности послужило нарушение п. 84 ФАП, согласно которому перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста и следующего (их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет.

Не согласившись с решением административного органа, юридическое лицо обжаловало его. В своих возражениях авиакомпания полагала, что нарушение прав пассажиров допущено контрагентом, то есть службами аэропорта.

Между тем суды первой и апелляционной инстанций признали постановление Управления Роспотребнадзора по Югре законным и обоснованным. Так что авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг».

Санкция по данной статье предусматривает для юрлиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Сургут, Святослав Булгарин

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