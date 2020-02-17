В выходные на трассах Югры погибли 3 человека, еще 25 были травмированы

В минувшие выходные на автодорогах Югры в ДТП погибли 3 человека, еще 25 югорчан получили травмы различной степени тяжести. В том числе, пострадали 7 несовершеннолетних. По данным окружного УМВД, 16 февраля в Нижневартовском районе около 00 часов 10 минут на 159 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись «Мерседес Атего» и «Вольво». В результате ДТП водитель «Мерседес» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В этот же день около 21 часа 30 минут на 192 километре автодороги Сургут- Когалым водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 21120», двигаясь со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, выполнял обгон, и на встречной полосе столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21093» под управлением водителя 1979 года рождения. В результате происшествия от травм на месте сконцались пассажир автомобиля «ВАЗ 21093» (1960 года рождения) и водитель «ВАЗ 21120». Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых – водитель «ВАЗ 21093» и пассажир 1984 года рождения, а также трое несовершеннолетних детей.

Нижневартовск, Сургут, Святослав Булгарин

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