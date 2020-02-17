Экс-полицейский напал на журналиста ТВ-канала «Мегаполис»: «Пытался душить»

Бывший полицейский напал на журналиста телекомпании «Мегаполис» из Нижневартовска. СУ СКР по Югре уже возбудило по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием».

По версии следствия, в конце минувшей недели на втором этаже бизнес-центра «Огни Сибири» в Нижневартовске при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности туристического агентства «Навигатор», сотрудник последнего применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала «Мегаполис» и отобрал у него флеш-карту с отснятым материалом.

По информации «Мегаполиса», на журналиста напал директор турфирмы Руслан Ивашко, который до недавнего времени служил в полиции. Однако был пойман на взятке, отмывании денег и мошенничестве. И даже был осужден на 3 года лишения свободы условно.

Жертвой нападения стал оператор «Мегаполиса» Илья Бегленок.

«Он на меня напал, начал ломать, забирать камеру. Я его неоднократно предупреждал, что являюсь сотрудником СМИ. Также была попытка удушения. Он схватил меня и другой рукой начал душить», – говорит Бегленок.

Рассказ оператора о нападении

В СКР обещают провести по данному уголовному делу весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Остается напомнить, что за последнее время это уже третье нападение на представителей СМИ в Югре. Так в августе прошлого года жертвами агрессии стали водителя, который попал в ДТП, стали журналисты того же «Мегаполиса». А в январе работники штрафстоянки в Сургуте избили корреспондента «СургутинформТВ».

Нижневартовск, Святослав Булгарин

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