«Новая Россия» назвала конкретные претензии к губернатору Комаровой

Лидер общественного движения «Новая Россия» политтехнолог Алина Жестовская в конце минувшей недели рассказала на своей странице в соцсети о конкретных претензиях к главе Югры Наталье Комаровой.

Напомним, около недели назад Жестовская выступила с заявлением о том, что Комарова не может занимать столь высокий пост в таком регионе, как ХМАО. И поскольку в этом году Комарова ожидает переназначения в качестве губернатора, и сейчас ей (Комаровой) нелегко, «Новая Россия» намерена воспользоваться этой ситуацией в интересах жителей округа.

Ряд СМИ в Югре назвали происходящее «информационной атакой» на губернатора, которая носит явно заказной характер.

Тогда в конце минувшей недели Жестовская назвала конкретные претензии главе ХМАО. Во-первых, политолог напомнила о проблемах молодых семей, которых заманили в региональную ипотечную программу, а потом фактически кинули, оставив с огромными долгами по ипотеке. «Это грандиозная афера со стороны местной власти. Люди страдают, голодают, семьи распадаются», – говорит лидер «Новой России».

Вторая проблема, по ее словам, – это вопросы водоснабжения: «В том же богатом Нефтеюганске из крана какая-то грязная жижа идет вместо воды. Люди на Марс собираются лететь, а в ХМАО нормальное водоснабжение обеспечить не могут».

И наконец третий пункт – это состояние учреждений здравоохранения в округе куда «люди боятся ложиться, чтобы не ухудшить и без того не слишком крепкое здоровье».

Жестовская также подчеркнула, что готова назвать заказчика данной «имиджевой атаки», и это жители ХМАО, чьи обращения политолог разбирает до глубокой ночи: «Это никакой не заказ, а констатация фактов. Люди вам не доверяют. Если вы хотите это доверие вернуть, то оторвите свои задницы от кресел и идите решать не имиджевые проблемы, а реальные. Решайте вопрос с ипотечниками, с водой, с больницами».

В итоге глава «Новой России» сообщила, что активисты движения «не слезут» с этой темы и оставляют за собой право и дальше требовать от властей Югры квалифицированно исполнять свои обязанности.

Москва, Нефтеюганск, Святослав Булгарин

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