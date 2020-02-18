В Югре поймали рецидивиста с квадрокоптером: пытался передать мобильник на зону

Сотрудниками исправительной колонии № 11 пресечена попытка доставки запрещенных предметов с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом агентсву сообщили в пресс-службе окружного ФСИН.

По данным ведомства, ночью 16 февраля 2020 года сотрудниками исправительной колонии № 11 УФСИН России по Югре (Сургут), в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан ранее судимый 39-летний гражданин города Сургута, который с помощью беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера – пытался доставить средства сотовой связи на территорию исправительной колонии.

В отношении задержанного составлены протоколы для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.12 и ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ. Санкции по данным статьям предусматривают административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.

Стоит отметить, что осенью 2019 года за попытку доставки запрещенных предметов с помощью беспилотного летательного аппарата и нарушение воздушного пространства исправительной колонии №11 40-летний житель Сургутского района был оштрафован по ст. 19.12 и ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ на сумму в размере 45 тысяч.

Сургут, Святослав Булгарин

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