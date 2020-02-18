Общественники «матрешки» собираются на протестные акции против Комаровой и за соцсправедливость

Общественники Югры начинают серию протестных акций в крупнейшем городе региона – Сургуте. Кроме того, как сообщили агентству в объединении «Мы правы» к выступлению югорчан предполагают присоединиться их коллеги из Тюмени.

Напомним, «Мы правы» отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. В позапрошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. Люди, взявшие ипотечные кредиты по довольно высоким процентным ставкам, остались один на один с банками без субсидий и компенсаций. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых заметных протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября прошлого года. Тогда представители местных органов власти пообещали ипотечникам решить все проблемы. Часть требований протестующих действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

В течение прошлого года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли.

Последней каплей стала встреча омбудсмена Натальи Стребковой в середине декабря прошлого года с активистками из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и других территорий округа. Как сообщили в организации «Мы правы», уполномоченный по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жесткого протеста со стороны активисток.

«12 декабря у нас была последняя встреча с Комаровой. Там было сказано, что в течение месяца будут выработаны какие-то решения и организована новая встреча с губернатором. Общались со Стребковой, там было озвучено, что поддержку получат какие-то социально незащищенные группы граждан, а остальные остаются за бортом. Встречу с губернатором никто так и не организовал. Комарова не выполнила свои обещания. Так что ориентировочно 21 февраля мы в Сургуте выходим на голодовку. Люди просто устали от бесконечного вранья», – говорят в «Мы правы».

За день до начала голодовки в Сургуте 20 февраля тюменские общественники планируют провести массовый пикет в столице своего региона. Участники акции будут требовать социальной справедливости от местных властей, а также планируют поддержать (лозунгами и плакатами) протестующих ипотечников из Югры.

Тюмень, Сургут, Святослав Булгарин

Тюмень, Сургут. Другие новости 18.02.20

В Югре поймали рецидивиста с квадрокоптером: пытался передать мобильник на зону. / Плюс 35: количество потенциально зараженных коронавирусом в Югре увеличилось до 76. / «Новая Россия» назвала конкретные претензии к губернатору Комаровой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»