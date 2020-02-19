На конфликтном рынке «Изобилие» нашли гранатомет и три гранаты

Гранатомет и три гранаты обнаружили правоохранители на сургутском рынке «Изобилие». На прошлой неделе на рынке прошли обыски, в процессе которых и было обнаружено оружие и боеприпасы.

По информации ресурса СургутинформТВ, участие в операции проводил местный СОБР. Со слов сторожа, работающего и проживающего в одном из помещений на рынке, в результате обыска на складе № 10 силовики обнаружили гранатомет и три гранаты.

«Я открываю дверь и вижу, написано «СОБР». Так как я являюсь бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, я понимаю, что СОБР означает отряд быстрого реагирования, и люди в гражданской одежде, я как понял, понятые, оперуполномоченные, следователь среди них, может быть. Я открываю дверь. Они начинают кричать, я сразу руки за голову, ложусь сюда. На пол лег, ноги шире, чтобы в отношении меня никакое физическое насилие не применили, и не думали, что я сопротивляюсь», – рассказывает сторож рынка Ильгар Гулиев.

Со слов Ильгара Гулиева, он понятия не имеет, откуда на складе взялись боеприпасы. По его версии, здесь большая проходимость – арендаторы, грузчики, водители, помощники. При этом видеонаблюдение в помещении не ведется.

«И вот здесь начали обыскивать. В это время я стоял здесь, вот в этом районе, положение рук – сзади в наручниках. Сзади меня стоял человек в маске, я как понял, сотрудник, и я сразу сказал, обращаю внимание понятых, как бывший оперуполномоченный и как человек, имеющий высшее юридическое образование, что я к тем предметам, которые оттуда будут изъяты и будут криминальное значение иметь, я никакого отношения не имею. Там черный пакет был завернут, и маленький пакет. Когда достали, я увидел, на вид похож на гранатомет и гранаты. Этот рынок начинает открываться где-то полдевятого, может, чуть пораньше, работает до семи, иногда до десяти минут восьмого, иногда до полвосьмого. Водители эти имеют доступ в ночное время, в дневное время там арендаторы есть, у них тоже доступ есть», – вспоминает Ильгар Гулиев.

По другой версии сторожа – боеприпасы могли храниться на складе уже давно.

«Эти гранаты и гранатометы могли оставить и ранее, возможно, даже кто-то из работников, когда ремонт делали. Как работники могут оставлять гранатомет, если они работали в группе. Я уже ходил, узнавал, один в присутствии двух других не мог оставить три гранаты и гранатомет. Если вот эти все три, или четыре или пять, сколько их было, строители, если они в сговоре не были. Я от сотрудников потом услышал, что на них имеются следы напыления. Это говорит о том, что это имеет какую-то давность. Это не вот на днях оставили. А какую- то давность имеет», – говорит Ильгар Гулиев.

Как арсенал оружия оказался на складе рынка и кому принадлежат боеприпасы, сейчас устанавливает следствие. По неподтвержденной информации, уже возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, хранение, сбыт перевозка или ношение оружия».

Стоит отметить, что рынок «Изобилие» (бывший рынок «Дружба») нередко попадал в криминальную хронику. К примеру, семь лет назад здесь произошла массовая драка, пожалуй, самая крупная за историю Сургута. А до этого не раз случались перестрелки и потасовки.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 18.02.20

Общественники «матрешки» собираются на протестные акции против Комаровой и за соцсправедливость. / В Югре поймали рецидивиста с квадрокоптером: пытался передать мобильник на зону. / Плюс 35: количество потенциально зараженных коронавирусом в Югре увеличилось до 76. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»