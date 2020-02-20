Бывшего главу Советского осудили за коррупцию на 3 года условно

Бывшего главу Советского района Югры приговорили за коррупционное преступление к трем годам лишения свободы условно. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным ведомства, следствием и судом было установлено, что в период с ноября 2012 по март 2015 года, воспользовавшись служебным положением, глава Советского района путем угроз и уговоров принудил генерального директора ООО «Отделстрой», выступающего подрядчиком в рамках муниципального контракта, заключить фиктивные договоры на выполнение работ при строительстве городского стадиона с «фирмами-однодневками». В дальнейшем «Отделстрой» за выполненные собственными силами работы перечислил на счета последних более 33 миллионов рублей.

В последующем, вмешиваясь в предпринимательскую деятельность этого же ООО, в мае 2015 года он вынудил генерального директора расторгнуть контракт на строительство жилого дома, заключив его с иным подрядчиком.

Таким образом экс-чиновник был признан виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, совершенное главой органа местного самоуправления) и по статье 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения).

Приговором суда бывший глава Советского района признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, за которое ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности в государственных органах и учреждениях, а также в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Напомним, что в указанный период пост главы Советского района занимал Сергей Удинцев.

Советский, Святослав Булгарин

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