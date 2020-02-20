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Четверг, 20 февраля 2020, 12:46 мск

Новости Югра

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Сотрудника Росгвардии задержали за избиение коррупционера

Следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Югре задержан сотрудник ОМОН Сургута управления Росгвардии по округу. Росгвардейца обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО, по версии следствия, в сентябре 2019 года в Сургуте сотрудник ОМОН в целях получения признательных показаний от задержанного по подозрению в совершении коррупционного преступления лица применил к нему физическое насилие.

В ходе следствия добыты достаточные доказательства виновности данного сотрудника в совершении преступления. В связи с чем, накануне 19 февраля ему было предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия». Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сургут, Святослав Булгарин

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