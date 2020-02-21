Югорчанин убил мать, попытался покончить с собой, поджег квартиру, выпрыгнул в окно и повис на дереве

Жителя Югры осудили в Нижневартовске за убийство собственной матери. Городской суд вынес вердикт: 13 лет колонии строгого режима.

По данным пресс-службы окружной прокуратуры, суд установил, что в ноябре 2018 года 36-летний ранее судимый гражданин, поссорившись с матерью, избил ее, а затем задушил.

После убийства он решил покончить жизнь самоубийством, исколол себя ножом и, не достигнув результата, поджег квартиру. Но, испугавшись огня, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, зацепившись при этом за дерево, где и висел до момента приезда сотрудников МЧС.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

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