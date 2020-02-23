Голодающие ипотечницы Югры по итогам переговоров с властями продолжают протест: «Ни к чему толком не пришли»

По итогам двух дней голодовки и прошедших накануне переговоров с представителями властей Югры протестантки из движения «Мы правы» намерены продолжить акцию.

Напомним, 12 женщин из «Мы правы» начали голодовку в пятницу, 21 февраля, днем. Таким образом они выступают портив ипотечной политики властей Югры и требуют переговоров с губернатором Натальей Комаровой.

Накануне утром к ним прибыл замгубернатора Югры Андрей Зобницев и и.о. главы Сургута Алексей Жердев. Стороны почти два часа обсуждали проблемы ипотечниц.

В итоге переговорщики остались на промежуточных позициях и решили дождаться главу ипотечного агентства Югры Евгения Чепеля, которого Зобницев вызвал в Сургут из Ханты-Мансийска, так как сам вице-губернатор был неспособен ответить на все интересующие голодающих активисток вопросы.

Тогда стороны взяли паузу до приезда Чепеля, и, когда во второй половине дня он прибыл в Сургут, переговоры возобновились. Однако появление главы ипотечного агентства ни к каким результатам не привело.

«Пытались выработать предложения для Комаровой, приезжал Чепель, ни на один вопрос внятно не ответил, ни к чему толком не пришли, вызывали скорую для женщин. У многих поднялось давление после встречи», – рассказали в «Мы правы».

Стоит отметить, что и после утренних переговоров с Зобницевым-Жердевым одной из активисток из-за проблем с давлением потребовалась скорая помощь. Госпитализация, к счастью, пока никому не потребовалась. В акции все также принимают участие – 12 женщин.

Между тем голодовка продолжается. «Ждем Комарову», – отмечают ипотечницы. Представители губернатора в свою очередь ранее сообщили, что Наталья Комарова готова пообщаться с голодающими 26 февраля в режиме видеоконференции. Возможно, глава региона не будет затягивать голодовку еще на несколько дней и все-таки найдет время для беседы с протестующими.

Напомним, «Мы правы» требуют вести переговоры только с Комаровой, выплатить деньги КПС-никам, с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 22.02.20

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