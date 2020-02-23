Голодающим из «Мы правы» все хуже: вынуждены в основном лежать и беречь силы – ждут губернатора Комарову

Состояние голодающих активисток из Югры, объединенных в движение «Мы правы», постепенно ухудшается. Большую часть времени они, в ожидании реакции главы региона Наталь Комаровой, теперь вынуждены проводить лежа, чтобы сэкономить силы.

«Сегодня уже третий день бессрочной акции протеста Голодовка «Мы не обманщики! Обманщики не мы!». Состояние участниц потихоньку ухудшается. Наблюдается головокружения и головные боли. Очень сложно физически и морально находится в помещении без возможности выйти и подышать свежим воздухом, без пищи, на одной воде. Длительные эмоциональные переговоры так же дали о себе знать. Нескольким участницам понадобилась медицинская помощь. У большинства состояние пока удовлетворительное. Но тем не менее нам приходится экономить силы, мы уже не столь активны и участницы, вынуждены большую часть времени проводить в спальне. Лежать, набираться сил», – отмечают в «Мы правы».

Как сообщили агентству представительницы движения, накануне с ними связалась уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова и обвинила протестанток в давлении на власть. Активистки вновь были поражены, мягко говоря, странной позицией омбудсмена, который вроде как должен защищать права обычных граждан, Стребкова же в любом случае безоговорочно встает на сторону власти.

«Давила (Стребкова) на то, что мы намеренно вышли на голодовку, зная что Комарова назначила встречу на 26 февраля. Мы ей напомнили, что информация нам поступила 21-го февраля в 11.00, когда мы уже заявили о голодовке. А вот лично ей (Стребковой) мы сообщали о нашей акции и в январе и перед голодовкой, что мы выходим именно 21-го и в прессу ушло, что 21-го будет. В общем, давит на то что мы намеренно это сделали. А мы ее спросили – почему вы не захотели раньше отреагировать на нашу информацию – как правозащитник граждан и не предприняли никаких действий, чтоб этого не было? Ответ один – это ваше право (голодать)», – комментируют ситуацию протестующие.

Напомним, что 12 женщин из «Мы правы» начали голодовку в пятницу 21 февраля днем. Таким образом, они выступают портив ипотечной политики властей Югры, которые по мнению «Мы правы» фактически обмануло сотни если не тысячи ипотечников ХМАО, и требуют переговоров лично с губернатором Натальей Комаровой.

«Мы правы» также считают, что власти должны выплатить деньги КПС-никам (льготники по программе Компенсации процентной ставки) с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Представители губернатора в свою очередь ранее сообщили, что Наталья Комарова готова пообщаться с голодающими 26 февраля в режиме видеоконференции. Возможно глава региона не будет затягивать голодовку еще на несколько дней и все-таки найдет время для беседы с протестантками. Впрочем не факт, что даже в этом случае сторонам удастся прийти к приемлемому соглашению.

Сургут, Святослав Булгарин

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