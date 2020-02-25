Гость из Башкирии убил сургутятнина и похитил полтора миллиона рублей

Уроженца Республики Башкортостан будут судить за убийство жителя Югры. Соответствующее обвинительное заключение уже утвердила прокуратура ХМАО.

По информации надзорного ведомства, в середине марта 2019 года на территории садового товарищества «Кедровый-16» в Сургуте между 43-летним обвиняемым и хозяином дачного домика в процессе застолья произошла ссора, гость ударил собутыльника ножом в грудь. В итоге хозяин скончался.

Убийца присвоил обнаруженные здесь же деньги – более миллиона рублей, а также с помощью интернет-приложения перечислил 500 тысяч рублей со счета потерпевшего на свои банковские счета. С места преступления он скрылся, но позднее был задержан правоохранителями.

Судить его будут по 195 и 158 УК РФ. Санкция части 1 статьи 105 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сургут, Святослав Булгарин

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