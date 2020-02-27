В «Новой России» назвали губернаторов-аутсайдеров: из УрФО это Комарова и Текслер

Лидер общественного движения «Новая Россия» Алина Жестовская назвала российских губернаторов-аутсайдеров в отношении диалога власти и общества. В Уральском федеральном округе в перечень попали сразу два губернатора – это глава Югры Наталья Комарова и руководитель Южного Урала – Алексей Текслер.

В интервью изданию Версия.ру Жестовская напомнила, что диалог власти и общества регламентирован отдельным законом – ФЗ 59 «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации».

«Он достаточно строго описывает процедуру ответа на народные письма, содержит жесткие сроки. И… дрессирует чиновников на проявления чудес дипломатической изворотливости. В итоге получить информацию о четкой и однозначной позиции власти по дискуссионным вопросам практически нереально.

Население Вологодской и Ярославской областей, к примеру, который месяц пытается добиться ответа на вопрос, поддерживает ли губернатор Кувшинников строительство на Рыбинском водохранилище целлюлозного завода. Отписки сводятся к позиции «проект ещё не согласован и не реализуется». Та же история на Южном Урале. Люди хотят знать, как глава региона Текслер смотрит на возведение в посёлке Томино горно-обогатительного медного комбината. Но госслужащие ведут себя, словно юные дамы, и ни да ни нет своим избранникам не сообщают, оставляя их в томном неведении. Не менее абсурдная ситуация разворачивается в Ханты-Мансийском автономном округе. Там губернатор Комарова вообще заняла столь радикальную оборону, что на ее официальную пресс-конференцию не допустили представителей четырех независимых СМИ. Так госпожа Комарова отреагировала на безобидные вопросы жителей о деятельности ее команды на ниве социально-экономического развития региона. Увидела в этом информационную атаку.

Власть, в первую очередь на местах, общение с народом почему-то воспринимает как малоприятную повинность. Чиновники то ли боятся говорить честно и искренне, то ли считают себя выше этого. В любом случае 59-й закон в нынешнем его виде людским чаяниям и потребностям уже не отвечает. Изменить ситуацию, возможно, сумеют поправки в документе, принуждающие власть на четкие однозначные вопросы давать чёткие однозначные ответы. А сформировать такую практику поможет пара прецедентных судебных разбирательств с привлечением лингвистических экспертов. Может быть, тогда кокетство и увиливание прекратятся и россияне наконец-то смогут узнать, что на самом деле о них думают правители всех мастей и величин», – подчеркнула Алина Жестовская.

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