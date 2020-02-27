Главным федеральным инспектором по Югре назначен выпускник академии ФСБ Александр Постников

Главным федеральным инспектором по ХМАО-Югре назначен москвич Александр Григорьевич Постников. Соответствующее распоряжение подписал уральский полпред Николай Цуканов.

По информации полпредства, Александр Постников родился в 1970 году в Москве. С 1995 по 2014 годы служил в Вооруженных силах РФ. В 2001 году окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 2014 году отучился в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2014 года по настоящее время занимал руководящие должности на различных предприятиях Москвы. Награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Женат, двое детей.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.02.20

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