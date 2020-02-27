Дума Югры внесла поправки в закон о митингах: «В округе уже 8 лет нарушается Конституция»

Первое заседание югорской думы в новом году отметилось жаркими парламентскими дебатами по поводу поправок в региональный закон о публичных мероприятиях. В итоге изменения в закон были приняты, но представители оппозиции намерены вывести дискуссию на более высокий – федеральный уровень.

Закон о публичных мероприятиях в Югре был принят 8 лет назад и ввел множество ограничений на проведение пикетов, митингов и шествий. Так публичные мероприятия в округе было запрещено проводить у объектов культуры, здравоохранения, образования, зданий муниципальной и государственной власти, у остановочных комплексов общественного транспорта, и это с учетом прилегающих к тому или иному объекту территорий (плюс 50 метров вокруг). Мотивировали запреты тем, что в результате каких-то массовых акций люди не смогут попасть в транспорт, на работу или, к примеру, в больницу.

Между тем осенью прошлого года Конституционный суд страны принял решение о правомерности проведения публичных мероприятий у зданий муниципальной и государственной власти. Так что югорские власти были вынуждены внести соответствующие коррективы в местный закон и представить поправки на рассмотрение думы. Однако абсолютное большинство запретов в региональном законе чиновники решили заботливо сохранить.

Представители оппозиции в думе – от КПРФ, ЛДПР и СР вступили в жаркую полемику с парламентским большинством, требуя смягчить окружное законодательство в этой сфере. «Мы говорим о бренде Югры. Наш бренд – это режим закручивания гаек?», «Мы что ждем нового решения Конституционного суда уже по остальным объектам?» – интересовались депутаты у представителя югорского кабмина. Они напоминали, что в соседней Тюмени сформировали соответствующий закон по федеральному стандарту (гораздо более лояльному, чем в ХМАО) и особых проблем не испытывают, и на работу и в больницы люди попадают беспрепятственно.

Глава департамента внутренней политики правительства округа Александр Скурихин, с молчаливого одобрения большинства, в свою очередь невозмутимо отвечал, что в этом вопросе «у региона есть право на собственное нормативно-правовое регулирование» и примеры других регионов Югре не указ.

В итоге 34 депутата из 37 поддержали изменения в закон о митингах. Причем в том числе за проголосовали и яростные критики закона из ЛДПР и СР. И лишь 3 депутата из КПРФ высказались против поправок в существующем виде. При этом они отказываются признавать поражение и намерены вывести вопрос на уровень того же Конституционного суда, куда они планируют направить соответствующий запрос.

«Власть пытается сохранить свою монополию на публичность, и фактически округ 8 лет нарушает Конституцию страны. Ситуация ненормальная. Вот возьмем карту и отметим на ней объекты, которые указаны в законе, плюс прилегающая территория, и мы увидим, что в городах у нас все «заминировано». Нельзя провести ни митинга, ни шествия. Оппозиционным партиям оставляют только поля за пределами городов или какие-то задворки. Мы не намерены с этим больше мириться», – заявил в беседе с корреспондентом «Нового Дня» глава фракции КПРФ в думе Югры Алексей Савинцев.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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