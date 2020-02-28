Качество воды в Нефтеюганске остается недопустимым: в дело вмешалась прокуратура

Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения администрацией Нефтеюганска и АО «ЮВК» (Юганскводоканал) законодательства по обеспечению населения качественной питьевой водой. В итоге прокуратура обязала местных чиновников улучшить качество питьевой воды.

Напомним, вопрос по нефтеюганской воде стал одной из трех претензий к губернатору Югры Наталье Комаровой со стороны общественного движения «Новая Россия». «В том же богатом Нефтеюганске из крана какая-то грязная жижа идет вместо воды. Люди на Марс собираются лететь, а в ХМАО нормальное водоснабжение обеспечить не могут», – комментирует ситуацию лидер «Новой России» Алина Жестовская.

Между тем, как выяснила прокуратура, в ходе аудита было установлено, что даже после модернизации система водозабора не обеспечивает очистку воды до установленных нормативных показателей, качество остается неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности. Так что внедренные местной властью методы по улучшения качества питьевой воды оказались неэффективными.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы обязать администрацию Нефтеюганска и АО «ЮВК» довести качество воды до нормативных показателей.

Суд данное исковое заявление удовлетворил. Так что сейчас прокуратура будет отслеживать исполнение данного решения.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 27.02.20

Дума Югры внесла поправки в закон о митингах: «В округе уже 8 лет нарушается Конституция». / Главным федеральным инспектором по Югре назначен выпускник академии ФСБ Александр Постников. / В «Новой России» назвали губернаторов-аутсайдеров: из УрФО это Комарова и Текслер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»