Власти Югры уничтожают рынок труда в Советском: «Это приведет к подрыву экономики»

Глава группы коммунистов в думе Югры Алексей Савинцев выступил с серией претензий к окружной власти по поводу ситуации с трудозанятостью в Советском районе ХМАО. Это произошло в ходе встречи представителей фракции КПРФ в региональном парламенте с главой Югры Натальей Комаровой.

По данным Савинцева, по состоянию на февраль 2020 года уровень безработицы в Советском районе составил 2,78%, при среднем значении данного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – 0,45 %. Также было отмечено, что коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в Советском районе самый большой по Югре – 6 человек на рабочее место. При среднем значении данного показателя по округу – 0,4 человека на рабочее место.

Парламентарий отмечает, что за последнее время в Советском районе ликвидировано несколько крупных градообразующих предприятий. Пять организаций, осуществляющих деятельность на территории Советского района, передислоцированы в город Югорск.

Кроме того головной офис отделения «Почты России» в Советском районе переводят в город Урай, а также КУ «Советский центр занятости населения» в город Югорск, с сокращением до 10 человек. Также сокращается и персонал Советского многофункционального центра (МФЦ), в связи с переходом функций местного МФЦ в тот же Югорск.

«Такой подход к решению вопроса недопустим! Уровень безработицы в городе Югорске в настоящее время на уровне среднеокружного, а количество имеющихся в Югорске вакантных рабочих мест превышает количество граждан, состоящих на учете в центре занятости в качестве безработных. В тоже время для Советского района каждое сокращение рабочего места имеет резкие негативные последствия», – подчеркнул Савинцев.

Народный избранник также напомнил, что недавние меры по сокращению персонала в «Городском центре культуры и спорта» Советского уже привела к обострению общественно-политической ситуации в городе, что потребовало вмешательства в ситуацию окружных властей.

«Считаю, что перенос бюджетных учреждений из Советского района в города с более развитой экономикой, имеющих градообразующие крупные промышленные предприятия (ООО «Газпром Трансгаз Югорск», Лукойл ТПП Урайнефтегаз), приведет к подрыву и без того низкообеспеченной бюджетной экономики Советского района», – резюмирует парламентарий.

Советский, Святослав Булгарин

Советский. Другие новости 28.02.20

Качество воды в Нефтеюганске остается недопустимым: в дело вмешалась прокуратура. / Дума Югры внесла поправки в закон о митингах: «В округе уже 8 лет нарушается Конституция». / Главным федеральным инспектором по Югре назначен выпускник академии ФСБ Александр Постников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»