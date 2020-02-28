Предприятие Роснефти залило 3 гектара леса нефтью

Добывающее предприятие Роснефти уличили в загрязнении земель в Нефтеюганском районе Югры. Прокуратура потребовала возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде и рекультивации земель.

В результате деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ведущее добывающее предприятие НК «Роснефть») 3 гектара лесного фонда было залито нефтью, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, на нефтесборном трубопроводе и напорном нефтепроводе Южно-Балыкского месторождения нефти произошло 5 инцидентов, повлекших загрязнение нефтью земли. По результатам лабораторных исследований в пробах, отобранных с нефтезагрязненного участка, установлено превышение концентрации нефтепродуктов над фоновыми показателями более чем в 1,5 тысячи раз. В результате нефтеразлива лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 36 миллионов рублей.

Компания не приняла мер к устранению выявленных нарушений и возмещению причиненного ущерба, отметили в надзорном ведомстве. Поэтому природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с исковым заявлением о необходимости рекультивации земель и возмещении ущерба. Требования прокурора судом были удовлетворены.

В настоящее время компания возместила причиненный окружающей среде ущерб в полном объеме. Исполнение решения суда в части рекультивации загрязненного земельного участка остается на контроле межрайонной прокуратуры.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

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