СКР проверит данные об избиении сына лидера «Коммунистов России» в соццентре Сургута

СУ СКР по ХМАО проверит информацию об избиении сына главы регионального отделения «Коммунистов России» Вадима Абуррахманова.

В соцсетях Абдуррахманов сообщил: «В БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» был избит мой ребёнок.

Ранее я неоднократно обращался в прокуратуру, УМВД, СК с заявлением на директора БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» за жестокое обращение с детьми со стороны воспитателей и других лиц, наносящие ущерб психическому и физическому здоровью ребенка. Жестокое обращение сводится к побоям, и плохому обращению со стороны педагогов и воспитателей. Ну безрезультатно.

По моему требованию неоднократно моих детей с травмами в сопровождении фельдшера «скорой помощи» и сотрудника полиции несколько раз доставляли в травматологическую больницу где были зафиксировано побои. Проведена два «Судебно-медицинская экспертиза». Всем давно наплевать на права детей».

Стоит отметить, что в октябре 2018 года комиссия по делам несовершеннолетних ограничила Абдуррахманову общение с тремя его детьми в связи с тем, что он плохо влиял на своих сыновей и дочь, и даже якобы избивал их. Соответственно, дети были переданы на воспитание в Центр социальной помощи семье и детям Сургута. Сам Абдуррахманов объяснял все происходящее своей оппозиционной деятельностью и поисками политических конкурентов, в частности, «Единой России».

Между тем, как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, сотрудники ведомства проверят данные о том, что педагоги и воспитатели центра в Сургуте нанесли побои сыну Абдуррахманова и плохо обращались с ним.

По итогам проверки в СКР будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сургут, Святослав Булгарин

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