За убийство мужа югорчанка на 8 лет отправиться в колонию

За убийство своего мужа 35-летнюю жительницу югорского Нефтеюганска приговорили к 8 годам лишения свободы.

По данным пресс-службы СУ СКР по Югре, следствием и судом было установлено, что в июле 2019 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района, в ходе ссоры с мужем кухонным ножом нанесла ему удар в область сердца. В результате мужчина скончался на месте.

Вдову признали виновной по статье 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти другому человеку». Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 28.02.20

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