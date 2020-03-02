Жителя Югры будут судить за избиение мужчины на глазах сына-инвалида

Жителя Югры будут судить за избиение своего соседа на глазах его малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый 4 февраля 2020 года на придомовой территории жилого дома на бульваре Писателей в городе Сургуте, используя малозначительный повод, нанес удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшему в присутствии его одиннадцатилетнего сына.

Причем, по некоторым данным, поводом для нападения послужило то, что мужчина занял парковочное место напавшего, чтобы подъехать поближе к подъезду, на крыльце которого транспорт ожидал ребенок с ограниченными физическими возможностями.

В СУ СКР по Югре завершили расследование уголовного дела по данному факту и направили дело в суд. Судить обвиняемого будут по статье 116 УК РФ «Побои», максимальные санкции по ней предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Впрочем, в СКР отмечают, что в период расследования обвиняемый компенсировал причиненный потерпевшему и его сыну моральный вред. Так что, возможно, что агрессор отделается обязательными либо исправительными работами.

Сургут, Святослав Булгарин

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