МВД Югры проверит сигналы о моральных унижениях в центре подготовки полицейских

Управление МВД по Югре проверит сигналы в соцсетях о нарушении прав слушателей Центра профессиональной подготовки (ЦПП) полицейских по Сургуту. Решение о назначении проверки было принято руководством управления.

На днях в соцсети «В Контакте» появился крик души человека, который сообщил, что он является слушателем ЦПП МВД по Сургуту, – он пожаловался на многочисленные факты «беззакония и беспредела» в центре.

«Мы являемся слушателями центра профессиональной подготовки МВД РФ по г.Сургуту, где творится беззаконие, нарушение прав людей и моральное унижение достоинства, – пишет пользователь. – Начальник центра и все его заместители, военные, которые далеки до полиции. По их словам, у нас военный устав и полиция нас не как не касается. Зам начальника по строевой части, просто любит армию и наказывает по армейскому уставу, по 2-3 часа стоять на плацу в любой мороз. Преподаватели нечего не знают, на вопросы слушателей ответить не могут, только читать по бумажкам. Закон о полиции? Они сами его не знают.

Столовая вся в тараканах, попадаются в тарелках. Медик ЦПП при острой боли, может предложить маску на лицо и на этом все лечение заканчивается. Знаний нет в данном центре, только унижения уборка снега и наряды. Неоднократно писались жалобы, приезжала комиссия с МВД ХМАО-Югры, но результата нет. Еще больше унижений и беспредела стало. Помогите пожалуйста разобраться! Невозможно это терпеть, люди увольняются с данного центра».

В УМВД по Югре не подтверждают информацию о «неоднократных жалобах» поступающих из ЦПП, но обещают обязательно разобраться в ситуации.

Сургут, Святослав Булгарин

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