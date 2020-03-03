Уборка снега привела к трагедии: под колесами КамАЗа погибла женщина

Вывоз снега в югорском Когалыме сегодня утром привел к трагедии. Под колесами грузовика КамАЗ здесь погибла 46-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, около 11 часов утра в жилой зоне Когалыма КамАЗ вывозил снег с территории местного детсада. По предварительным данным, водитель при осуществлении маневра не заметил женщину-пешехода и наехал на нее.

В результате произошедшего гражданка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в Когалымской городской больнице.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Когалым, Святослав Булгарин

Когалым. Другие новости 03.03.20

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