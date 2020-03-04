За убийство лосихи югорчанин получил 2 года условно и заплатит 400 тысяч рублей

За незаконное убийство лосихи на территории Ханты-Мансийского автономного округа житель города Югорска получил 2 года лишения свободы условно, также ему предъявлен иск на выплату 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, Советский районный суд в процессе рассмотрения дела установил, что в сентябре 2019 года 54-летний браконьер в лесу Советского района Югры, не имея разрешения на добычу, из охотничьего карабина убил самку лося.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба». Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил браконьера к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. И на два же года ему запрещено заниматься охотой.

Кроме того, межрайонный прокурор в рамках необходимости возмещения ущерба предъявил иск «охотнику» на сумму 400 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Югорск, Святослав Булгарин

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