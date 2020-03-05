На дочку «Русснефти» подали в суд за антитеррористическую незащищенность

На дочернее предприятие ПАО НК «Русснефть» (шестая компания по объемам добычи нефти в России) – ПАО Варьеганнефть подали в суд в связи с нарушениями требований закона об антитеррористической защищенности объектов.

С такой инициативой выступила прокуратура. По данным ведомства, в ходе аудита в городе Радужный (зона присутствия Варьеганнефти) на предмет безопасности в сфере антитерроризма надзорное ведомство выявило целый букет нарушений на Варьеганнефти. Так в нарушение федерального законодательства о безопасности объектов ТЭК здесь были установлены не соответствующие предъявляемым требованиям контрольно-пропускные пункты, ограждения, а также система видеонаблюдения.

В связи с этим руководству компании было внесено представление об исправлении существующей ситуации. Сотрудникам Росгвардии округа в свою очередь были выданы предписания о разработке конкретных мер и сроков для устранения нарушений, что и было сделано.

Однако в Варьеганнефти на эти сигналы прокуратуры никак не отреагировали и нарушения не устранили. Так что надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд с соответствующим иском. Требование прокуратуры судом удовлетворено в полном объеме и Варьеганнефть теперь будут понуждать повысить свою антитеррористическую безопасность. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Радужный, Святослав Булгарин

Радужный. Другие новости 04.03.20

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