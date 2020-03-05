С коррупционеров Югры взыскали в бюджет государства 2 миллиона

С двух сотрудников Сургутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Югре, ранее осужденных за совершение коррупционных преступлений, взыскали деньги в пользу казны.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, следствие в свое время выяснило, что чиновники во время своей работы в управлении получали денежные вознаграждения за ускорение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За что и были осуждены.

Позднее прокурор Сургута обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с граждан нелегально заработанных средств. По итогам рассмотрения иска суд признал получение вознаграждений за незаконные действия ничтожными сделками и взыскал с осужденных в доход государства свыше 2 миллионов рублей.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 05.03.20

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