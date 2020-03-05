Из Сургута не успевают вывозить снег: техника вязнет в образовавшейся каше

Из крупнейшего города Югры – Сургута коммунальщики не успевают вывозить снег на полигоны. Техника просто не может добраться до этих площадок из-за оттепели.

Как сообщает ресурс СургутинформТВ, дело в том, что из-за теплой погоды грузовая техника со снегом на подъездах к спецплощадкам просто вязнет в образовавшейся каше. Так что, по данным ресурса, полигоны были вынуждены закрыты в минувшие выходные, чтобы подготовить подъезды.

«В связи с оттепелью, которую мы наблюдаем на протяжении двух недель, заезды на полигон осложняются, не успевают грунтовать снег, машины проваливаются, поэтому периодически полигоны закрываются на профилактику. Чтобы принять очередную партию снега, их надо подготовить, трактор должен подготовить площадку, загрунтовать завезенный снег, после чего они открываются и заново принимают снег», – пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Сергей Алексеев.

Со слов городских чиновников, сложившаяся ситуация с полигонами не должна сказаться на уборке дворов и территорий у социальных объектов.

«Ввиду того, что полигоны работают нестабильно, где-то будет задержка с вывозом снега с территории. На очистке дворов это не скажется, будет в том же режиме, то, что прописано в графиках. Приоритет делают школам и садикам – эти дороги очищаются в первую очередь. Естественно, полигоны для них всегда открыты, но придомовые при этом немного страдают», – отметил Алексеев.

Сургут, Святослав Булгарин

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