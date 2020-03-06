Опять Роснефть, опять разлив: вновь загажено Лемпинское лесничество

Ведущее нефтедобывающее предприятие Роснефти – Юганскнефтегаз вновь отметилось на ниве загрязнения земель Югры. На этот раз нефтью были в очередной раз залиты земли Лемпинского участкового лесничества (Нефтеюганский район).

Как сообщает окружная прокуратура, это было установлено в процессе проверки ООО «РН-Юганскнефтегаз» соблюдения требований природоохранного законодательства. Причем компания после разлива нефти, как обычно, последствий нефтезагрязнений не ликвидировала.

В этой связи природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на Юганскнефтегаз обязанности разработать проект рекультивации загрязненного земельного участка и восстановить его естественное состояние.

Решением Нефтеюганского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд автономного округа также поддержал позицию надзорного ведомства.

Исполнение решения контролируется в установленном порядке.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 05.03.20

«Когалымавиа» потребовала 200 млн долларов от Египта – слушания по делу начались. / Из Сургута не успевают вывозить снег: техника вязнет в образовавшейся каше. / С коррупционеров Югры взыскали в бюджет государства 2 миллиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»