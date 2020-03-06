Журналистку, которая зарезала гостя, арестовали

Жительнице Ханты-Мансийска, которую накануне задержали по подозрению в убийстве, назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что по информации СУ СКР по Югре, ранним утром 5 марта в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске в ходе возникшей ссоры между 33-летней хозяйкой квартиры и ее гостем женщина нанесла знакомому не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался.

Женщина задержана по подозрению в совершении преступления. В СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство».

Между тем, по некоторым данным, подозреваемой является журналистка местной телекомпании Югория Анна Щиброва. И после инцидента она сама вызвала полицию. Правда, перед этим она позвонила знакомым и просила забрать ее младшего ребенка из детского сада. Также известно, что гость журналистки был ранее судим. Однако рассматривается ли версия самообороны, пока неизвестно.

Сегодня днем Анну отвезли в суд, и по итогам заседания она была арестована.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.03.20

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