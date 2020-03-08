В Югорске в пожаре погибли трое детей

В Югре три ребёнка погибли на пожаре. Им было 11, 8 и пять лет. Двое скончались на месте инцидента, ещё один – в больнице.

Трагедия случилась около полуночи в частном доме в Югорске. По данным регионального МЧС, огонь удалось потушить за 20 минут. Причины возгорания неизвестны, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В пожаре так же пострадал один взрослый: женщина находится в реанимации.

Мэр Югорска Андрей Бородкин сообщил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Югорск, Елена Васильева

Югорск. Другие новости 06.03.20

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