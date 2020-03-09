СКР и прокуратура займутся пожаром в Югорске, в котором погибли трое детей

СКР и прокуратура займутся расследованием обстоятельств пожара в городе Югорске в котором погибли три ребенка. Так югорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По информации пресс-службы окружного СУ СКР, предварительно было установлено, что около 00 часов 8 марта 2020 года произошло возгорание предназначенного для временного проживания строения, находящегося по улице Строителей в Югорске. В ходе тушения в помещении были обнаружены тела двух детей 8 и 11 лет без внешних признаков насильственной смерти.

Кроме того, еще один 4-летний ребенок от полученных ожогов скончался в медицинском учреждении, куда он был доставлен с его 48-летней бабушкой, также пострадавшей во время пожара. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Также проверкой всех обстоятельств происшедшего занимается прокуратура Югры.

По некоторым данным дети, погибшие в пожаре, это внуки 48-летней хозяйки недвижимости, которая проживала в так называемом балке. Дети приехали в гости к своей бабушке, и, возможно, из-за ветхой электропроводки погибли в огне. Женщина сейчас находится в реанимации, она получила ожоги 80 процентов тела.

Югорск, Святослав Булгарин

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