Тюменский разбойник бил коллегу кружкой, надел на голову пакет, чтобы задушить, и в итоге сжег

Резонансное убийство произошло в сургутском районе Югры. Уроженец Тюменской области напал на коллегу-вахтовика, избил, душил, и в итоге сжег.

Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, следствие установило, что 44-летний житель Бердюжского района Тюменской области прибыл в Югру для работы вахтовым методом. Однако решил подзаработать не совсем законным путем и наладить хищение дизтоплива. 25 марта 2019 года около 18 часов 30 минут на участке автодороги в 40 километрах от Когалыма, он остановил проезжающий автомобиль MAN с полуприцепом-цистерной, которым управлял его бывший коллега.

В кабине он предложил знакомому похитить и продать перевозимое топливо. Водитель отказался, тогда тюменец несколько раз ударил его стеклянной кружкой по голове. Затем завел его руки за спину, застегнул на них наручники и надел ему на голову полиэтиленовый пакет. Преступник обмотал края пакета вокруг шеи жертвы липкой лентой, чтобы задушить.

Далее разбойник решил скрыться и поехал на МАНе на отдаленное месторождение Сургутского района, где автомобиль застрял в снегу. Вытащить машину из снега тюменец не смог, так что ограбил коллегу, облил жертву и кабину грузовика бензином и поджег. Смерть водителя грузовика наступила от ожогового шока тяжелой степени в сочетании с недостатком воздуха.

СУ СКР по Югре утвердило обвинительное заключение по следующим статьям УК: 105 «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем»; 162 «Разбой, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»; 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»; 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения – угон». В ближайшее время заключение будет направлено в суд.

Сургут, Святослав Булгарин

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