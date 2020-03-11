Прокуратура проверила Росгвардию Югры: 20 гвардейцев привлечены к ответственности

Прокуратура ХМАО провела антикоррупционную проверку деятельности региональных подразделений Росгвардии. Итоги аудита оказались неутешительны – 20 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще двое уволены в связи с утратой доверия.

По информации надзорного ведомства, в процессе проверки были выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, непринятия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы, мер к недопущению и урегулированию конфликта интересов.

Повсеместной являлась практика проверки и осмотра оружия сотрудниками Управления Росгвардии у самих себя, коллег, оформления документов на приобретение, хранение и ношение оружия на близких родственников.

Допущены нарушения при производстве по делам об административных правонарушениях. Так нередко граждан, которых должны были привлечь к административной ответственности, к этой ответственности не привлекали.

Зафиксированы факты несвоевременного и недостоверного предоставления гвардейцами сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В итоге прокуратурой округа начальнику управления внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, виновные привлечены к ответственности и уволены.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.03.20

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