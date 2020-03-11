«Мы правы» переносят протестную деятельность из Югры в Москву

Активистки движения «Мы правы» переносят свою протестную деятельность из городов Югры в российскую столицу. В частности в Москве планируется провести серию одиночных пикетов.

Напомним, что последней акцией «Мы правы» стала голодовка ипотечниц Югры. 21 февраля этого года 12 женщин в возрасте от 30 до 43 лет объявили голодовку в связи с несогласием с ипотечной политикой властей ХМАО. Они требовали выплатить деньги КПС-никам (участники ипотечной программы, предусматривающей компенсации процентной ставки) с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке. Также одним из пунктов в списке требований «Мы правы» прописали обязательную встречу с губернатором Комаровой. В связи с ухудшением состояния здоровья участниц акции 23 февраля голодовка была завершена. С губернатором ипотечницы встретились, но сколько-нибудь внятного результата эти переговоры не принесли. Местные власти отказываются идти навстречу активисткам.

Теперь представители движения намерены вынести свою протестную активность на федеральный уровень. «Местные чиновники проблемы решать, очевидно, не хотят. У нас сейчас есть надежда на Верховный суд. Недавно была конференция в Верховном суде и на наши дела обратили внимание – как так люди за столько лет должны возвращать деньги (ипотечное агентство Югры утверждает, что участники программы получали компенсации процентных ставок неправомерно и теперь должны вернуть эти средства – прим. ред) , а чиновники спят спокойно. Надеемся, что они изменят практику. Написали письма на председателя Верховного суда и планируем провести цепь одиночных пикетов в Москве», – говорят в «Мы правы».

Москва, Святослав Булгарин

Москва. Другие новости 11.03.20

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