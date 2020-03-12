Для борьбы с коронавирусом из резервного фонда Югры выделили более 23,4 миллиона рублей

Решением правительства Югры из резервного фонда округа выделено свыше 23,4 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавируса.

Деньги будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты медработникам и обеспечения югорчан необходимыми лекарственными препаратами. Эти меры направлены на предотвращение возможного возникновения чрезвычайной ситуации вследствие завоза в регион коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Между тем, по данным Роспотребнадзора Югры, на середину текущей недели в регионе было отслежено 124 человека, прибывших из стран с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Находится под медицинским наблюдением 29 человек. За предшествующие сутки взято под наблюдение 6 человек. Лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Югре не зарегистрировано.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.03.20

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