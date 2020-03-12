В Солнечном изъяли 6,6 килограмма наркотиков

В югорском поселке Солнечный (Сургутский район) полицейские изъяли 6,6 килограмма различных наркотиков. По информации окружного УМВД, накануне в поселке правоохранители провели личный досмотр двух молодых людей 1994 года рождения. В результате досмотра у граждан были обнаружены и изъяты пакеты с пятью свертками внутри, в которых были вещества растительного происхождения зеленого цвета Затем сотрудники полиции отправилась на арендуемую квартиру к молодым людям, где нашли еще пакеты с различными веществами. Как позже выяснилось, по итогам химической экспертизы, в квартире хранились – МДМА, мефедрон, марихуана и гашиш. Задержанные пояснили, что планировали продавать наркотики через тайники-закладки. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 УК РФ. Теперь молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Суда они будут дожидаться в СИЗО.

Солнечный, Святослав Булгарин

Солнечный. Другие новости 12.03.20

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