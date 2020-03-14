В Ханты-Мансийске госпитализирован спортсмен из Норвегии – ищут коронавирус

В Ханты-Мансийске участник международного чемпионата по спортивному ориентированию почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Речь идёт о госте из Норвегии – он уточнил, что на родине контактировал с человеком, у которого позже подтвердился Covid-19.

Спортсмена изолировали в инфекционном отделении – несмотря на то, что первый анализ на коронавирус пришёл отрицательным. Теперь ему предстоят еще два теста в течение 14 дней. Изолированы и все люди, входившие в окружение спортсмена, сообщил департаменте общественных и внешних связей Югры.

Завершавшие старты чемпионата Европы и финала кубка мира по спортивному ориентированию в Ханты-Мансийске пройдут 14 и 15 марта без зрителей.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.03.20

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