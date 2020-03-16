Мэрию Советского проверит служба контроля – жители пожаловались на плохую уборку снега (ФОТО)

В службу контроля Югры направлено депутатское обращение в связи с некачественной уборкой снега в городе Советский. С соответствующей информацией в службу обратился депутат окружного парламента Алексей Савинцев.

Депутат рассказал, что к нему поступила серия жалоб от жителей Советского с критикой дорожной политики городских властей. Горожане пишут, что сотрудники Советского, по-видимому, забыли организовать вывоз снега из муниципалитета. Так что по местным дорогам практически невозможно проехать легковому транспорту. Чиновники, в свою очередь, регулярно отчитываются об огромных объемах вывезенного на полигон снега. Но жителей не убеждают цифры – на улицах они видят снежные кучи. В населенном пункте даже стали появляться плакаты якобы от имени местного мэра Александра Жукова. На плакатах размещены следующие «послания главы города»: «Скоро у меня выборы денег на дороги нет. Жуков», или, к примеру, «Зарплату я себе повысил. На ваши дороги денег нет. Глава Жуков».

Депутат Савинцев проверил информацию горожан и лично убедился в том, что по Советскому ни пройти, ни проехать. Соответствующее обращение он направил главе Службы контроля округа Олегу Бубунову. Специалисты службы должны будут установить – насколько официальная информация местных чиновников о вывозе снега соотносится с реальностью. И куда уходят бюджетные деньги, которые выделяются на содержание и обслуживание городской дорожной сети.

Советский, Святослав Булгарин

Советский. Другие новости 16.03.20

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