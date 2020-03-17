За избиение отца вартовчанин проведет полтора года в колонии

За избиение отца и угрозу убийством житель Нижневартовска получил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает окружная прокуратура.
По данным ведомства, суд установил, что 37-летний подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения, поскандалил с отцом. В процессе ссоры мужчина, угрожая убийством, множество раз ударил родителя по голове и груди. К счастью тяжких последствий для здоровья потерпевшего это не причинило.
Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», а затем последовал и приговор. С учетом того, что ранее обвиняемый уже совершал подобные преступления, его приговорили к лишению свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.
Нижневартовск, Святослав Булгарин
Нижневартовск. Другие новости 16.03.20
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