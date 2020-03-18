Юганский безработный забил до смерти собутыльницу

Очередное бытовое убийство произошло в Нефтеюганске: нигде не работающий мужчина в ходе пьяной ссоры избил до смерти свою гостью.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Югре, утром 17 марта в одной из квартир жилого дома по улице Дзержинского в Нижневартовске, между 38-летним хозяином и его знакомой возник конфликт. Разозлившись, мужчина 1981 года рождения нанес гостье 1983 года рождения множественные удары ногами и руками. От которых она скончалась.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 18.03.20

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