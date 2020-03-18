Кибермошенники и коронавирусная истерия: женщину обманули на покупке масок

Мошенники все активнее начинают использовать тему распространения в мире коронавирусной инфекции. Очередной жертвой преступников стала жительница Сургута, которая хотела купить медицинские макси.

По информации пресс-службы УМВД Югры, накануне в дежурную часть Сургута поступило заявление от 31-летней женщины. Гражданка рассказала, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашла информацию о продаже медицинских масок. Она решила купить их, перешла по ссылке для оплаты товара, и попала на так называемый «сайт-двойник» одной из служб доставки товаров. Женщина заплатила более 10 000 рублей за 100 масок. Товар сургутянке так и не доставили, и тогда она поняла, что стала жертвой преступников, которые воспользовались сложившейся ситуацией и спросом на данный товар.

Злоумышленники клонируют сайты добросовестных компаний, изменяя доменное имя так, что граждане не сразу могут заметить подмену. Оплачивая на таком сайте услуги, покупатели лишаются своих сбережений. Полицейские рекомендуют изучать отзывы о работе сайта с помощью сайтов-анализаторов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до двух лет лишения свободы), сообщает окружное УМВД.

Между тем, Роскомнадзор накануне предупредил граждан России о том, что на фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию. Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует:

1. Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

2. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

3. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.

Сургут, Москва, Святослав Булгарин

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