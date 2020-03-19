За 200 рублей юганский разбойник получил 8,5 лет особого режима

В Нефтеюганске к 8,5 годам лишения свободы приговорили рецидивиста за разбойное нападение на местную жительницу, у которой он отнял 200 рублей. Отбывать наказание он будет в колонии для изоляции самых страшных преступников.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Югры, судом было установлено, что 34-летний юганчанин выбрал себе жертву на одной из улиц города и проследил за ней. Когда она подошла к двери своей квартиры, подсудимый, угрожая ножом, проник в жилище, где потребовал от 29-летней гражданки денег. После того, как девушка отдала злодею 200 рублей, преступник удерживал ее в квартире более 8 часов. Затем скрылся с места преступления, прихватив с собой ключи от квартиры.

Спустя сутки злоумышленник вернулся в жилище девушки, где был задержан сотрудниками полиции.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Ранее этот гражданин уже неоднократно совершал аналогичные преступления, так что за 200 рублей он получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Стоит отметить, что ИК особого режима предназначена для изоляции самых жестоких преступников. Сюда помещают: особо опасных рецидивистов, совершивших преступления во время отбытия наказания; арестантов, приговоренных к пожизненному заключению; так называемых смертников – лиц, смертная казнь для которых была отменена по причине моратория; заключенных, для которых администрация тюрьмы решила определить более жесткие условия пребывания.

Таких колоний в России сейчас всего пять. Это знаменитые «Белый лебедь», «Черный дельфин», «Полярная сова», «Черный беркут» и «Вологодский пятак» (или русский Алькатрас).

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 19.03.20

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