Серийному поджигателю, который спалил 7 домов, предъявлено обвинение

Серийному поджигателю из поселка Пойковский (Нефтеюганский район Югры) предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

С февраля по сентябрь прошлого года в Пойковском началась буквально пожарная эпидемия. Горели жилые дома, другие строения, автомобили. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого (ранее судимого за имущественные преступления безработного). При попытке скрыться железнодорожным транспортом он был задержан и помещен в ИВС ОМВД России по Нефтеюганску.

По версии следствия, злоумышленник причастен к 13 возгораниям в Пойковском. В том числе к поджогу 7 жилых домов, 2 из которых выгорели полностью (48 и 16 квартир соответственно), еще 5 выгорели частично и в настоящее время восстановлены. К счастью, благодаря усилиям спасателей, жертв удалось избежать. Люди были своевременно эвакуированы, в том числе 50 детей. Своего имущества лишились 157 человек, которые были расселены в маневренный фонд поселка или попросили приюта у родственников.

Всего по уголовным делам потерпевшими были признаны 310 человек. Ущерб от действий злоумышленника составил более 21 миллиона рублей. Еще почти на 300 миллионов ущерб мог быть причинен, если бы не слаженные действия оперативных служб.

Как рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Югре, свои действия поджигатель объяснил состоянием алкогольного опьянения и тоем, что в этом состоянии «не понимал, что делает»

Материалы дела направлены в суд.

Пойковский, Святослав Булгарин

Пойковский. Другие новости 19.03.20

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