В прокуратуру ушло очередное заявление по решению думы Мегиона о городском ЖКХ

В прокуратуру направлено очередное заявление о неправомерности решения думы Мегиона о судьбе городской системы ЖКХ. Об этом «Новому Дню» рассказал депутат думы Халид Таги-заде.

Напомним, руководство города давно хотело отдать МУП «Тепловодоканал» на откуп коммерсантам. Мотивация приводилась вполне понятная – сети изношены, нужны инвестиции. В частности речь шла о вполне конкретной фирме – АО «Городские электрические сети» (входит в корпорацию «СТС», которой владеют небезызвестные бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров). Коммуналку Мегиона предполагалось передать в концессию Горэлектросетям на 25 лет.

Как рассказал «Новому Дню» Халид Таги-заде, Горэлектросети зарабатывают на коммуналке не только в Югре, но и других регионах России. Так что концессионные схемы у них четко отработаны. «Если коммуналка работает нормально, что не слишком часто встретишь, то у муниципального предприятия создаются проблемы, и вскоре ЖКХ города уходит в частные руки. То есть коммунальное рейдерство. А в большинстве случаев обоснование идет очень простое – инфраструктура изношена, нужны инвестиции и все. А обороты там миллиардные», – говорит народный избранник.

Он отметил, что вопрос об «обращении думы города Мегиона к губернатору Югры с просьбой повысить размер платы граждан за коммунальные услуги, чтобы передать МУП «Тепловодоканал» в концессию АО «Городские электрические сети» из Нижневартовска (корпорация «СТС»)» рассматривался 19 декабря прошлого года, и депутаты Мегиона это обращение не поддержали.

В частности, не поддержали в связи с тем, что «для реализации инвестиционных мероприятий концессионером предложено в следующем периоде регулирования, начиная с января 2021 года, увеличение тарифов в следующих размерах: на отопление на 121,3%, горячее водоснабжение на 120,9%, холодное водоснабжение на 120,0%, водоотведение – 128,3%».

Однако через несколько дней руководство думы провело заочное голосование и продавило решение вопроса в пользу концессии. Халид Таги-заде уверен, что это голосование нарушает сразу несколько регламентных норм работы думы, и он направил соответствующее заявление в прокуратуру.

И надзорное ведомство отреагировало. В частности, в ответе прокурора города Александра Остальцова от 24 января этого года было сказано, что: «В ходе проведенной проверки (по законности заочного решения думы о концессионном соглашении – прим. НД) установлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем председателю думы города Мегиона внесено представление об их устранении».

Дума в свою очередь пояснила, что в ответ на требование прокуратуры «об устранении нарушений» они провели рассмотрение «об устранении нарушений». В протоколе заседания этого рассмотрения фактически говорится, что нарушения устранили. Проблема лишь в том, что заочное решение думы (которое согласно оценке прокуратуры было проведено с нарушениями ФЗ) никто, похоже, отменять не собирается, и отзывать обращение к губернатору о концессии (которое как раз базируется на этом заочном думском решении) никто не спешит.

«Руководство думы отделалось отпиской и фактически проигнорировало позицию прокуратуры. Я направил новое заявление в прокуратуру, в котором обратил их внимание о недопустимости подобного поведения руководства думы Мегиона, а также подчеркнул важность отдельных регламентных норм, которые также были нарушены в ходе того заочного голосования. К примеру, пункта 4,7 статьи 33 регламента думы, который прямо гласит, что решения думы по вопросам установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений заочно думой приниматься не могут», – заявил Халид Таги-заде.

Мегион, Святослав Булгарин

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