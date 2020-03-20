Крупнейшую дочку «Транснефти» оштрафовали за разлив нефти

Крупнейшее дочернее предприятие нефтетранспортной компании ПАО «Транснефть» – АО «Транснефть-Сибирь» оштрафовали за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

По данным ведомства, в мае 2019 года на магистральном нефтепроводе «Повх – Покачи – Урьевский» (эксплуатируется АО «Транснефть-Сибирь») произошел разлив нефтесодержащей жидкости на территории лесного фонда. Анализ проб почв, отобранных в ходе проверки с загрязненного участка, показал, что концентрация нефтепродуктов в них превышает фоновые показатели более чем в 128 раз.

Нефтеразливом лесному фонду был причинен ущерб на миллионы рублей. Чтобы возместить ущерб окружающей среде природоохранный прокурор обратился в Нижневартовский городской суд с соответствующим исковым заявлением.

В итоге с компании было взыскано 5 миллионов рублей. Так что сейчас проводится рекультивация загрязненного нефтепродуктами земельного участка.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

Нижневартовск. Другие новости 20.03.20

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