В Югре на собственной свадьбе зарезали 56-летнего молодожена

На собственной свадьбе в Нижневартовске был убит местный житель, который накануне сочетался узами законного брака. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным ведомства, 21 марта около двух часов ночи в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» в Нижневартовске в ходе возникшей ссоры 50-летний мужчина ударил ножом в грудь несколько раз 56-летнего гражданина, который праздновал в кафе состоявшееся накануне бракосочетание. Молодожен скончался в больнице.

По некоторым данным убийца – гость со стороны новобрачной.

Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

Нижневартовск. Другие новости 23.03.20

В Югре ищут 120 попутчиков заболевшего коронавирусом пассажира. / В Югре второй случай завозного коронавируса – и опять из ЕС. / Из общежитий Югры выселяют студентов из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»