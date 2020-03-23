Школьник застрелил отца из ружья, не выдержав побоев

В конце прошлой недели в Югре подросток застрелил отца из охотничьего ружья. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 20 марта 2020 года в одном из домов по улице Садовой в поселке Агириш Советского района Югры 17-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья в своего 38-летнего отца. Мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде присмотра.

По некоторым данным, поводом для убийства стали регулярные избиения, которым подвергал десятиклассника и его мать мужчина. В итоге подросток не выдержал побоев и застрелил отца.

Агириш, Святослав Булгарин

Агириш. Другие новости 23.03.20

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